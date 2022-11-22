İzmir’de feci kaza: 1’i ağır 6 cezaevi personeli yaralı

İzmir’de tırla çarpışan cezaevi aracında bulunan 6 cezaevi personeli yaralanırken, 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu Eski Foça kavşağında meydana geldi. Aliağa yönünden gelen E.Ö. idaresindeki 06 DF 8920 plakalı cezaevi aracı, İzmir yönünden gelerek Foça’ya dönüş yapan Ö.A. idaresindeki tırla çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise cezaevi aracından çıkarılan 6 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumunda görevli 6 personelin bulunduğu araçta kazanın şiddetiyle ağır hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale Karayolu’nun İzmir yönü kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.