İzmir’de feci kaza: 1’i ağır, 3 yaralı
İZMİR’İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE, HENÜZ BELİRLENEMEYEN SEBEPTEN DOLAYI SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ÜST GEÇİT AYAĞINA ÇARPTI. KAZADA 1’İ AĞIR,3 KİŞİ YARALANDI.
İzmir’in Çiğli ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçit ayağına çarptı. Kazada 1’i ağır,3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Onur G. (26), idaresindeki 35 AL 0310 plakalı Renault marka otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince olay yerine 110 AKS ekipleri de çağrıldı. Adrese gelen ekiplerce kaza sonrası araçta sıkışarak yaralanan Onur G.(26), Mehmet T. Y. (26) ve durumu ağır olan Tolga U., ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralılar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, olay yerine gelen çekici tarafından araç bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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