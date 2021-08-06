İzmir’de feci kaza: 1 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde, çekicinin çarpması sonucu yola savrulduğu ileri sürülen motosiklet sürücüsünün üzerinden kazayı görmeyen çok sayıda araç geçti. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa-İzmir kara yolu Pınarbaşı kavşağı yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Eryiyit (46) idaresindeki motosiklete, plakası ve henüz sürücüsü belirlenemeyen çekici çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Eryiyit yola savrulurken, kazayı görmeyen çok sayıda araç ise Eryiyit’in üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince Mustafa Eryiyit’in yaşamını yitirdiği tespit edilirken, kara yolu kaza nedeniyle bir süreliğine trafik akışına kapatıldı.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Eryiyit’in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince ise motosiklete çarpan çekici ve diğer araçları belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Eryiyit’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.