İzmir’de faciadan dönüldü: Evin çatısı çöktü, 1 kişi yaralı kurtarıldı

İzmir’in Konak ilçesinde tek katlı bir evin çatısı çöktü. O esnada evin içerisinde olan 22 yaşındaki genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, park halindeki bir araçta zarar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Toros Caddesi’nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle tek katlı evin çatısı çöktü. Kardeşiyle birlikte yaşayan ve o esnada evde yalnız olan Fehmi A. (22), çöken çatının altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar gencin yardımına koştu. Adrese itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç mahalle sakini Ali Ataberk Kılıç (21) tarafından evin içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Korku halinde titriyordu"

Çöken çatının altında kalan genci kurtaran Ali Ataberk Kılıç, dernekte oturdukları esnada büyük bir gürültü duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Dışarı çıkıp baktığımızda ev yıkılmış park halindeki aracımızda zarar görmüş. İçeride birisinin olduğunun söylemesi üzerine evin içine girdi. Fehmi, korku halinde titriyordu.”

Derneğe geldiğini ve aracını park ettikten 5 dakika sonra bir gürültü duyduğunu belirten Cem Çiçek de, “Büyük bir gürültü duyduktan hemen sonra aracım park halinde diye dışarı çıktım. Duvar aracın üzerine düşmüş. Mağdur durumdayız” dedi.