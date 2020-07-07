İzmir’de faciadan dönüldü, belediye otobüse alev alev yandı
İZMİR’İN MENDERES İLÇESİNDE, İÇERİSİNDE YOLCU BULUNAN SEYİR HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜ BİRANDA ALEV ALDI. OTOBÜSÜN ALEV ALMASI İLE BİRLİKTE YOLCULAR TAHLİYE EDİLİRKEN, YANGINDA ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI.
İzmir’in Menderes ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü bir anda alev aldı. Otobüsün alev alması ile birlikte yolcular tahliye edilirken, facianın eşiğinden dönüldü.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Menderes ilçesinin en işlek noktalarından İnönü Caddesi’nde içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belediye otobüsü (ESHOT) seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yolcuların ve şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular otobüsten hızlı bir şekilde tahliye edilirken, facianın eşiğinden dönüldü. Olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince alev topuna dönen otobüse yapılan müdahale soncunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, motor bölümünden çıkan yangınla alakalı soruşturma başlatılırken, facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.
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