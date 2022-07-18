banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı

İzmir’de evlere yakın noktada yangın

İzmir’in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahalede bulunuyor.

Asayiş 18.07.2022, 00:26
İzmir’de evlere yakın noktada yangın

İzmir’in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahalede bulunuyor.

Yangın, saat 21.35 sıralarında Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yangına da ilk müdahaleyi de mahalle sakinleri gerçekleştirdi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
açık