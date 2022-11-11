İzmir’de evini silah atölyesine çeviren şahıs yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evini silah atölyesine çeviren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Y.M.’nin evini silah atölyesine çevirdiği ve silahları tamir ettikten sonra piyasaya sürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, 3 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve fişek ele geçirilirken, Y.M., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.