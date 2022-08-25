Son Dakika
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi ABD ve Resim-İş Eğitimi ABD özel yetenek sınavları yapıldı
Ankara ’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çatışma bölgelerindeki örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şahıs yakaland
İzmir’de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı
İzmir’in Konak ilçesinde, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 25.08.2022, 09:19
İzmir’in Konak ilçesinde, evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, C.K., isimli bir şahsın bir adreste uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, C.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda polis ekipleri, C.K.’nın ikametinde bin gram esrar maddesi ele geçirdi.
Öte yandan, polis ekiplerince yakalan C.K., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
23
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü