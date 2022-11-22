İzmir’de evinde ölü bulunan genç kadının katil zanlısı tutuklandı

İzmir’in Bergama ilçesinde ailesi tarafından evde ölü bulunan 28 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Kasım günü Bergama ilçesi Turabey Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan eve dönen Özlem Camgöz’ün (28) anne ve babası, kızlarının evin içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Aile durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre genç kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis tarafından olayla ilgili Z.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Z.S.’nin emniyetteki ifadesinde Özlem Camgöz ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, olay günü de aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını, bunun üzerine Camgöz’ün boğazını sıktığını ve öldüğünü anladıktan sonra kaçtığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Z.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.