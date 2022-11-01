İzmir’de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın, 03.45 sıralarında Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi 1020 Sokak’ta bulunan 2 katlı evin teras katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

1 kişi hayatını kaybetti

Alevler kontrol altına alındıktan sonra içeriye giren ekipler, evde tek yaşadığı öğrenilen Muhammed Acem Budak’ı (27) hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde ise Budak’ın dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Genç adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan, Diyarbakır’dan İzmir’e üniversite okumaya gelen Budak’ın okulu bittikten sonra memleketi Diyarbakır’a dönmediği burada özel yemek firmasında kuryelik yaptığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.