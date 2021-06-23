İzmir’de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.15 sıralarında 8927/4 sokak üzerinde bulunan 10 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre klima ünitesinin alev alması sonucu daireyi bir anda alevler sardı. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen ev sahipleri daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangının kesin çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.