İzmir’de eski emniyet binasının çökme anı kamerada: Bir araç böyle kaçtı

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan eski İl Emniyet Müdürlüğü binasının çökme anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yolda seyir halinde olan bir araç sürücüsünün ise binanın çöktüğünü fark edip geri manevra yaparak enkaz altında kalmaktan son anda kurtulması dikkat çekti. Öte yandan binanın akşam saatlerinde çökmesi, muhtemel facianın önüne geçti.

Olay, dün akşam saat 20.15 sıralarında Konak ilçesinde bulunan ve yıkım işlemleri yapılan eski İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binanın arka girişindeki duvar henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çöktü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpekler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 110 AKS, AFAD ve eğitimli köpeklerin yardımıyla enkaz altında kalan herhangi bir kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, bir iş makinesi molozların altında kaldığı ve bir iş hanının da girişinde maddi hasar olduğu öğrenildi. Meydana gelen olayda İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çökme anı kamerada

Meydana gelen çökme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde binanın çöktüğü ve enkazın yola savrulduğu, bu esnada yolda seyir halinde olan bir araç sürücüsünün olayı fark edip geri manevra yapması ve enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

Gündüz olsaydı felaket olurdu

Binanın çöktüğü ve enkaz parçalarının savrulduğu yerin bitişiğinde iş yeri bulunan askeri malzeme satıcısı Volkan Atak, olayın gece saatlerinde yaşanmasının facianın önüne geçtiğini söyledi. Atak, "Gündüzleri burada araç ve insan kalabalığı çok oluyor. Sirkülasyonu bol olan bir cadde burası. Akşam 20.30 sıralarında yıkım haberi geldi. Allah yüzümüze güldü diyelim. Bir kaç esnafın hasarı var. İnsana zarar gelmemesi sevindirici. Bina yanlış hatırlamıyorsam 13 katlıydı. İlk katları yıkmışlardı, son 8 kat kalmıştı. Dün bir çalışma vardı, yağmurdan dolayı durdu. Biz dükkanı 7 gibi kapattık, bir buçuk saat sonra da haber geldi. Biz de gelip baktık, yandaki dükkanlarda hasar var, bizde yok. Allah beterinden saklasın" açıklamasında bulundu.

Çöken binanın enkazının bulunduğu yol, çalışmaların ardından yeniden açılırken, inşaattaki çalışmalar sürüyor.