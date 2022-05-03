İzmir’de eşini öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla başından vurarak öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi 122. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu çift, aralarında kıskançlık sorunu olduğundan dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.M. üzerindeki tabanca ile eşi Recea Muhammed’i başında vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recea Muhammed’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, tartıştığı karısını tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.M. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.