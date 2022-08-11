İzmir’de erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay dün akşam saatlerinde Dedebaşı Mahallesi 6152 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gül İ. (37) ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından M.B., belinden çıkardığı tabancasıyla kadına ateş açarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan kadın, sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gül İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan M.B., bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.