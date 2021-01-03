Son Dakika
İzmir’de emekli binbaşı evinde ölü bulundu
İzmir’in Konak ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli binbaşı, evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Asayiş 03.01.2021, 22:18
6
İzmir’in Konak ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli binbaşı, evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Atilla Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı binanın 1’inci katında yalnız yaşayan emekli binbaşı Hasan Adnan Cengiz’den (69) bir süredir haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Cengiz’in arkadaşı vasıtası ile evin içerisine girdi. Yapılan incelemelerde Cengiz’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.Öte yandan, belediye tabibinin şüpheli ölüm değerlendirmesi ve savcının incelemesinden sonra Hasan Adnan Cengiz’in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
10°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Gaziantep FK
|15
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. İstanbulspor
|16
|31
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|15
|12
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü