İzmir’de ehliyetsiz gencin kullandığı araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobil direğe çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.00 sıralarında Güzelbahçe ilçesi, İstikbal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. idaresindeki 35 SGH 45 plakalı otomobil, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan O.A. (16) ile Bulut İhtiyar’ı (16) itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulanslara alınan yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Bulut İhtiyar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazada yaralanan ve tedavi altına alınan O.A.’nın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.