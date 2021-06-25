İzmir’de durdurulan kamyonetten tıka basa kaçak ürün ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonetin içerisinde tıka basa halde 350 bin adet boş makaronun yanı sıra 19 bin adet kaçak sallama çay ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçakçılara yönelik operasyon ve çalışmalarını hız kestirmeden sürdürüyor. Bu kapsamda; ekipler tarafından 3 Eylül Mahallesi Ordu Caddesi yakınlarında İ.A. idaresindeki seyir halindeki kamyonet durduruldu. Kamyonet içerisinde yapılan aramalarda tıka basa halde; 350 bin adet boş makaron, 245 adet sahte bandrol, 55 kg kıyılmış açık tütün, 683 paket, 681 kg çeşitli tütün, 55 paket nargile tütünü, 380 paket kaçak çay ve 19 bin adet kaçak sallama çay ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve şüpheli şahıs polis merkezine intikal ettirilirken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.