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İzmir’de drone destekli trafik denetimi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, drone destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 40 sürücüye cezai işlem uygulanırken, aranması bulunan bir şahıs da ekiplerce yakalandı.

Asayiş 11.10.2021, 17:20
İzmir’de drone destekli trafik denetimi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, drone destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 40 sürücüye cezai işlem uygulanırken, aranması bulunan bir şahıs da ekiplerce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde trafik polisleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin katılımıyla, cep telefonu kullanmak, kask ve emniyet kemeri takmamak hususlarında denetimler gerçekleştirildi. Ekiplerin, hem havadan hem de karadan geçekleştirdiği uygulamada, 35 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 4 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ve 1 sürücüye ise ehliyetsiz olmasından dolayı toplamda 9 bin 282 lira cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde aranması bulunan bir şahıs da ekipler tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

Trafik ekiplerince, drone destekli denetimlerin yıl içerisinde yoğun şekilde devam edeceği öğrenildi.

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