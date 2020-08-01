İzmir’de dört noktada çıkan yangınlara müdahale devam ediyor
MENDERES'TEKİ YANGININ SERA ALANLARINA SİRAYET ETMEMESİ İÇİN İSE EKİPLER YOĞUN ÇABA GÖSTERİYOR.
İzmir’in Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bornova ve Kemalpaşa’daki yangın kontrol altına alınırken, Menderes’teki yangının sera alanlarına sirayet etmemesi için ise ekipler yoğun çaba gösteriyor.
İzmir’de bugün peş peşe dört ayrı noktada yangın çıktı. Ekiplerin Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına aralıksız müdahale ederken, Bornova ve Kemalpaşa’daki yangın kontrol altına alındı. Urla ve Menderes’teki yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Menderes ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle öğlen saatlerinde yangın çıktı. 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz, 3 dozer yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir’in pek çok noktasından görüldü. Menderes ilçesindeki yangının sera alanlarına sirayet etmemesi için ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.
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