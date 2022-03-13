İzmir’de doktora şiddet: Önce yumruk attı sonra bıçak çekti

Olay, sabah saatlerinde Konak ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte hastanenin Çocuk Acil Servisi’ne bebeğini getiren S.K., buradaki işlemlerinin ardından hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’ne sevk edildi. Servisin bulunduğu kata gelen ve burada Asistan Doktor Emre A.’nın odasının kapsını yumruklamaya başlayan S.K., kapıyı açan doktora “Çocuğuma siz mi bakıyorsunuz?” dedi. Doktor Emre A. ise “Evet, ben bakıyorum. Bebeğinizin filmini gördüm, notunu kapatacağım” demesi üzerine “Sen benimle böyle konuşmazsın” diyen S.K., bağırıp, küfürler savurmaya başladı.

Önce yumruk attı, ardından bıçak çekti

Bunun üzerine Doktor Emre A., kapıyı kapatıp odasına girmesine rağmen, kapıyı yumruklamaya ve küfür etmeye devam eden S.K.’nın bu eylemi karşısında doktor Emre A., odanın kapısını açıp “Ne diyorsun sen?” demesinin ardından, şahıs Emre A.’ya önce yumruk attı, çıkan arbede de ise bıçak çekti. Serviste bulunan sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesinin ardından saldırgan S.K., bebeğini de alıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

Korku dolu anları anlattı

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Asistan Doktor Emre A., “Hastanın odamın kapısını yumruklaması üzerine kapıyı açtım ve “Ne oluyor?” dedim. S.K., “Çocuğuma siz mi bakıyorsunuz?” diye yüksek bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Ben ise, “Evet, bebeğinizin filmini gördüm. Notunu kapatacağım” dememin üzerine “Sen benimle böyle konuşmazsın” deyip bağırdı ve küfürler etti. Bende odamın kapısını kapatıp içeriye girdim. Tekrardan odamın kapısının yumruklamaya başlayınca, kapıyı açtım ve “Ne diyorsun sen?” dediğimde ise S.K., yüzüme yumruk attı. Aramızda çıkan arbede esnasında da bıçak çekti. Buradaki insanlar araya girdi. Bende olay büyümesin diye yoğun bakım tarafına geçtim” dedi.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, Doktor Emre A., saldırgandan şikayetçi oldu. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.