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İzmir’de Dikili yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Asayiş 01.07.2022, 19:12
İzmir’de Dikili yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir’in Dikili ilçesinde saat 18.00 sıralarında otluk alanda dumanlar yükseldi. İhbar üzerine İsmetpaşa Mahallesi’ndeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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