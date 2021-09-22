İzmir’de devrilen motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölcük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Nurgören (20) idaresindeki 20 GC 261 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Nurgören’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.