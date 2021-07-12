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İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Asayiş 12.07.2021, 20:58
İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu
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İzmir’in Konak ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Konak’ın Karataş sahil civarında denizde hareketsiz birisini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkartılan ve 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölen kişinin kıyıda midye toplarken başını çarparak suya düştüğü ve boğulduğu ihtimali üzerine durulduğu öğrenildi.
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