İzmir’de deniz taştı, araçlar suyun altında kaldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 4 gündür süren şiddetli sağanak yağış sebebiyle deniz taştı. Sular altında kalan araç sahipleri duruma isyan etti.

İzmir’de 4 gündür aralıklarla süren sağanak yağışın etkisi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi’nde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı. Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar su içerisinde kaldı. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uykusundan uyandırdı ve araçlarının su altında kaldığı konusunda uyardı.

Vatandaşlar uykusundan uyandı, araçlarına koştu

Öte yandan siren sesine uyanan site sakinleri, araçlarına koşarak otomobillerini kurtarmaya çalıştı. Su altında araçları kalan vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, araçları su altında kalmasından ötürü bazı vatandaşlar çalışmayan araçları çekici yardımıyla çekti.

Site sakinleri isyan etti

Daha önce de bir çok sefer aynı olayın yaşanması sebebiyle, önlem almadığı gerekçesiyle Karşıyaka Belediyesine isyan eden bir vatandaş, açıklamada bulundu. Belediyeye tepki gösteren site sakini, "Bu benim üçüncü arabam ve yaşadığım dördüncü enkaz bu. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz. Burada oturan insanların bir çoğu zamanında ev almış, bir çoğu emekli. Görüyorsunuz şu arabanın halini. İmkanları kısıtlı olan insanlara şu pandemi döneminde bunu yaşattılar. Bu saatte haber veriliyor bize; su bastıktan sonra. ben bu olayı 4 seferdir yaşıyorum. Hiç bir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Şimdi orayı birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu" diye konuştu.