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İzmir’de DEAŞ’a finansal destek sağlayan kişilere operasyon: 5 gözaltı

İzmir’in 3 ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, Suriye’de örgüt adına faaliyet göstererek PKK kamplarında bulunan ve DEAŞ adına yardım adı altında finans sağladığı tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 07.07.2022, 12:01
İzmir’de DEAŞ’a finansal destek sağlayan kişilere operasyon: 5 gözaltı

İzmir’in 3 ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, Suriye’de örgüt adına faaliyet göstererek PKK kamplarında bulunan ve DEAŞ adına yardım adı altında finans sağladığı tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ’a yönelik kentte yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Jandarma, Suriye’de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, PKK yönetimindeki; Roj, Ayn İsa, Hol kamplarında bulunan, terör örgütü ile iltisaklı şahıslar adına yardım adı altında finansman/fon sağladığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edilen 5 kişinin yakalanmasına yönelik baskınlar yaptı.

Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda; Y.S., A.D., HA., M.T. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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