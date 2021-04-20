İzmir’de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli serbest

İzmir’de, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilere yönelik düzenlenen baskınlarda 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak kentte faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Şafak operasyonun düzenleyen İzmir polisi, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

Emniyete götürülen 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.