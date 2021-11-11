İzmir’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduklarını belirledikleri ve geçmiş dönemde Suriye’de eğitim aldıkları öne sürülen yabancı uyruklu 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, dün gerçekleşen operasyonla şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.E.S. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişi, Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.