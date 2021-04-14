banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı
Adana'da yük treni raydan çıktı
Adana'da yük treni raydan çıktı
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu

İzmir’de DEAŞ operasyonu: 3 kişi yakalandı

İzmir’de, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilere yönelik düzenlenen baskınlarda 3 kişi yakalandı.

Asayiş 14.04.2021, 09:18
2
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 3 kişi yakalandı

İzmir’de, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilere yönelik düzenlenen baskınlarda 3 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak kentte faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Şafak operasyonun düzenleyen İzmir polisi, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
15°
açık