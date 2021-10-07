banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!

İzmir’de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Asayiş 07.10.2021, 20:51
İzmir’de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Ansızca yolu Küplücealtı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kemalpaşa istikametine seyreden Şahin G. (31) yönetimindeki Ford marka 35 AHH 109 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kemalpaşa Belediyesi’ne ait Hüseyin B. idaresindeki Ford marka 35 PCG 30 plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı durumdaki otomobil sürücüsü Şahin G. adrese gelen ambulansa alınarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Şahin G. hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, çöp kamyonu sürücüsü Hüseyin B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1