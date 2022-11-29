İzmir’de cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde öfkeli koca, ayrılma aşamasındaki karısının gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet şüphelisi daha sonra aynı tüfekle eşi ve kayınvalidesini vurarak yaraladı.

Olay, bugün ilçeye bağlı Ulucak İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.A. (27), ayrı yaşadığı eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Seçkin Demir ile sokakta karşılaştı. M.C.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Demir’e ateş ederek kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, başından vurulduğu öğrenilen Seçkin Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı tüfekle eşini ve kayınvalidesini vurdu

Seçkin Demir’i öldüren M.C.A. daha sonra Kemalpaşa ilçe merkezinde yaşayan kayınvalidesinin evine gitti. Saldırgan kayınvalidesi G.E. (58) ve ayrı yaşadığı eşi E.A.’ya (25) ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan anne kız olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan Seçkin Demir’i pompalı tüfekle vurarak öldüren, daha sonra da aynı tüfekle kayınvalidesi G.E. ve ayrı yaşadığı eşi E.A.’yı yaralayan M.C.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.