İzmir’de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan bulunan apartmanın 2. katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit İsmail Er Sokak’taki 5 katlı Gökçe Apartmanı’nın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik sobasının kablosunun kısa devre yapması sonucu dairede yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenenleri itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri 5. katta mahsur kalan kız kardeşler Beste ve Buse ile babaları Ferhat’ı merdiven yardımıyla kurtardı. Dumandan etkilenen aile ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, daire kullanılamaz hala geldi. Diğer dairelerde ise maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.