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İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı

İZMİR’İN KARŞIYAKA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN BIÇAKLI KAVGADA, VÜCUTLARINA ALDIKLARI BIÇAK DARBESİ SONUCU İKİ KARDEŞ YARALANDI. HASTANEYE KALDIRILAN KARDEŞLERİN TEDAVİLERİNİN DEVAM ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Asayiş 30.09.2020, 08:08
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İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, vücutlarına aldıkları bıçak darbesi sonucu iki kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Karşıyaka İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş Enes B., ve Hamdi B., kimliği öğrenilemeyen kişiler ile henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş de vücutlarına aldıkları bıçak darbesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince Enes B., ilk müdahalesinin ardından ambulansa götürülürken, kardeşi Hamdi B., ise olay yerine yaklaşan bir otomobil tarafından araca bindirildi. Ekipler ile araç arasında yaşanan kovalamaca sonucu, otomobil bir süre sonra durdurularak yaralı Hamdi B de, kardeşinin tedavi altına alındığı Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Öte yandan, polis ekiplerince bıçakla yaralama olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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