banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi

İzmir’de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar

İzmir’in Aliağa ilçesinde ceza yazdığı gerekçesiyle trafik polisine saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Asayiş 30.05.2022, 11:59
İzmir’de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar

İzmir’in Aliağa ilçesinde ceza yazdığı gerekçesiyle trafik polisine saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay 28 Mayıs günü İstiklal Caddesi Mustafa Ekmekçi Meydanı önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.’ya ait motosikleti ödünç alan M.K. motosiklet ile turlarken trafik polisi kendisinden şüphelenerek motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan M.K. bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri motosikletin plakasına ceza yazdı. Plakasına ceza geldiğini öğrenen motosiklet sahibi M.A. ise durumu iletince, M.K. trafik polislerinin yanına gitti.

Saldırı anı kamerada

Motosiklet kendisindeyken ceza yazan polis ekiplerinin yanına giden M.K. ile polisler tartışmaya başladı. Bu esnada tartışma büyüyünce M.K.’nin bir polis memuruna yumruk attığı ileri sürüldü. Daha sonra ise polis memurları kendisini gözaltına almaya çalışırken yanındaki bıçağı çıkaran M.K., kendisine zarar vermeye başladı. M.K.’nin elinde bıçak olduğunu gören polisler ise silahına davranarak M.K.’ye sözlü uyarılarda bulunup engellemek istedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde M.K.’nin elinde bıçakla polislerin üzerine gittiği ve kendisine zarar verdiği anlar görüntülendi. Ayrıca motosiklet sahibi M.A. ile bölgede bulunan A.M.K. isimli şahsın da polis memurlarına engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı.

3 gözaltı, 1 tutuklama

Polis memurlarına mukavemet edildiği ihbarı üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve motosikletli polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı yere gitti. M.K., M.A. ve A.M.K., burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ve A.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yumruklu saldırıya uğrayan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
26°
açık