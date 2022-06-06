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İzmir’de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz günlerde camilerin merkezi ezan sistemlerine girerek kısa süreli müzik yayını yaptığı belirlenen şahıs yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Asayiş 06.06.2022, 16:31
İzmir’de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz günlerde camilerin merkezi ezan sistemlerine girerek kısa süreli müzik yayını yaptığı belirlenen şahıs yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

25 Mayıs günü Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez camilerinde Bülent Ersoy’un “Yüzünü Göremem” adlı şarkısının hoparlörden dinletilmesi üzerine, görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapatmıştı. Torbalı İlçe Kaymakamlığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Elektronik işiyle uğraşan şüpheli yakalandı

Konuyla ilgili alınan bilgiye göre, belirlenen şahsın elektronik işiyle uğraşan F.G. olduğu ve kolluk birimleri tarafından yakalandığı belirtildi. Ayrancılar Mahallesi’nde bazı cami ve hoparlörlerden 50 saniye süre ile korsan müzik yayını yapılmasıyla ilgili olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturma çerçevesinde; 27 Mayıs günü tespit edilen elektronik işiyle uğraşan şüpheli F.G.’nin yakalanarak mahkemeye çıkarıldığı ve konuyla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

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