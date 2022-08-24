İzmir’de cadde üzerinde bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, cadde üzerinde bir kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 12 Ağustos günü, saat 06.30 sıralarında Karabağlar ilçesi, Esenlik Mahallesi, Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler Mehmet Sertan Yener’e silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna isabet eden mermi sonucu kanlar içinde kalan Yener’i görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı Mehmet Sertan Yener (46), ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yener, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yener’in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu götürüldü.

Tutuklandı

Öte yandan, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği yerdeki kameraları incelemeye aldı. Yapılan çalışmanın ardından Mehmet Sertan Yener’i, tabancayla Mehmet Yurt’un öldürdüğü tespit edildi. Olayın ardından suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçan şüpheli Yurt’u takibe alan polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.