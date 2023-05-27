İzmir’de büyük uyuşturucu temizliği: 52 tutuklama

İzmir’in Aliağa, Bergama, Menemen ve Torbalı ilçelerinde, polis ekiplerince havadan ve karadan gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle, Aliağa, Bergama, Menemen ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından gece saatlerinde düğmeye basıldı. 200 ekip, 5 özel harekat ekibi, 550 personel ve 1 helikopter, 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 65 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 3 kilo 750 gram metamfetamin, 650 gram skank esrar maddesi, 4 bin 737 adet sentetik ecza maddesi, 115 adet ecstasy hap, 62 kök Hint keneviri, 4 hassas terazi ile 19 adet ruhsatsız tabanca, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, 2 av tüfeği ve 52 adet tarihi eser sikke ele geçirildi.

52 tutuklama

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 52’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.