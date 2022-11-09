İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldüren cinayet zanlısı, polis ekiplerince saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Ekim günü Bornova ilçesine Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki bir ayakkabı nakış atölyesinde meydana geldi. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı Hülya Şellavcı Yeğin’in (52) yakınları kadını ararken, Yeğin’in sahibi olduğu atölyeyi kontrole gitti. Gece saatlerinde atölyeyi kontrol eden yakınları, Hülya Şellavcı Yeğin’i kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz kadının başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şellavcı Yeğin’in cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hülya Şellavcı Yeğin’in ölümüyle ilgili, 6 ay önce evlendiği ve son 1 aydır da boşanmaya çalıştığı K.Y.’nin (59) cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. Öldürülen kadının tehdit nedeniyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu K.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı da ortaya çıktı.

Zanlı yakalandı

Öte yandan, cinayet şüphelisi K.Y.’nin, polis ekiplerince Konak ilçesinde bulunan bir ikamette saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonla şüpheli K.Y., gizlendiği evde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli K.Y.’nin cinayetin ardından polis ekiplerine yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği öğrenildi.