İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir iş yerinde, başından vurularak öldürülmüş halde bulunan kadın, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, ilçeye bağlı Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki bir ayakkabı nakış atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Hülya Şellavcı Yeğin’in (52) yakınları, Yeğin’in sahibi olduğu atölyeyi kontrole gitti. Gece saatlerinde atölyeyi kontrol eden yakınları, Hülya Şellavcı Yeğin’i kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz kadının başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şellavcı Yeğin’in cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan Şellavcı Yeğin’in ölümüyle ilgili, 6 ay önce evlendiği ve son 1 aydır da boşanmaya çalıştığı K.Y.’nin (59) cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. Öldürülen kadının tehdit nedeniyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu K.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı da ortaya çıktı. Hülya Şellavcı Yeğin cinayetiyle ilgili boşanmaya çalıştığı eşi K.Y.’nin arandığı öğrenildi.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hülya Şellavcı Yeğin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildikten sonra Karabağlar ilçesinde bulunan Sinan Camii’ne getirildi. Cenazede Şellavcı Yeğin’in oğlu Bartu Uthan, kızı Buse Aktürk ile avukatı ve damadı Ensar Aktürk, taziyeleri kabul etti. Hayatını kaybeden kadının çocukları ayakta durmakta güçlük çekerken cenazede gözyaşları sel oldu.

"Bu adam bir psikopat"

Kayınvalidesinin cenazesinde açıklama yapan Şellavcı’nın avukatı ve damadı Ensar Aktürk, "Katil henüz yakalanamadı, kaçıyor. Görenlere, duyanlara ihtiyacımız var. Herkesin yardımını bekliyoruz. Bizler de tehdit altındayız, evimizde kalamıyoruz. Adam Almanya’da, eski eşini baltayla öldürmeye teşebbüsten yargılanmış, 7 yıl yatmış. Bu adam bir psikopat" diye konuştu.

Hülya Şellavcı Y’nin cenazesi, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.