Son Dakika
Artvin Kemalpaşa’da Çaykur’a ait çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale ediyor
İzmir’de bir otomobilde 425 adet kaçak elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta 425 adet kaçak elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi.
Asayiş 23.03.2023, 23:46
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta 425 adet kaçak elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi.
Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, İzmir-Ankara Asfaltı üzerinde kontrol amaçlı bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemede araçta 246 adet elektronik sigara cihazı ile 179 adet mini şişe içerisinde elektronik sigara likidi ele geçirildi. Araç sürücüsü K.D., polis ekipleri tarafından “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan gözaltına alındı.