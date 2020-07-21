İzmir’de bir orman yangını daha

İzmir’in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin titiz çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Özdere mevkisinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale ettiği yangın, ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.