İzmir’de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 tutuklama

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 24 yaşındaki gencin ticari taksi içerisinden silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı.

Olay, 21 Kasım’da gece saatlerinde Mansuroğlu Mahallesi Sakarya Caddesi numara 51 önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup arkadaş evde eğlendikten sonra dışarıya çıktı. Dışarı çıkan arkadaş grubuna seyir halindeki bir ticari taksi içerisinden silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu arkadaşının evine misafirliğe geldiği ileri sürülen Ahmet Soyubol (24) yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Soyubol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Soyubol’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 zanlı tutuklandı

Öte yandan, olayın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.