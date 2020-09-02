İzmir’de bir günde 3 ölümlü kaza

İzmir’in Çiğli, Bergama ve Kemalpaşa ilçelerinde meydana gelen üç ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Çiğli ilçesi Ahmet Piriştina Caddesi’nde seyir halinde bulunan 35 TD 821 plakalı Fiat marka aracın sürücüsü Nihal Ergan, iddiaya göre kavşaktan kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptığı esnada, Y.P. idaresindeki 56 UA 026 araç ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Kazada aracın içerisinde sıkışan Nihal Ergan ve Y.P. isimli şahıs itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Kazada Nihal Ergan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer araç sürücüsü Y.P. yaralandı. Ergan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, yaralı şahsın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

İkinci kaza ise Bergama ilçesinde saat 10.00 sıralarında Ayaskent Karayolu Tavukçukur mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre O.B. idaresindeki 41 F 9253 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan ve Mustafa Güler’in (80) kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Mustafa Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü O.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kemalpaşa ilçesinde ise, İzmir Ankara Karayolu’nda seyir halinde olan Pertev Kebapçı (74) idaresindeki 35 ZZU 93 plakalı araç, yol kenarında arıza yapan ve park halinde bulunan B.A. (47) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunan Pertev Kebapçı’nın eşi Ümmü Kebapçı’nın (86) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araç sürücüsü Pertev Kebapçı ve aynı araçta bulunan Havva K. ve Habibe Ö. yaralandı. Yaralanan şahıslar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazalar ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmalar sürüyor.