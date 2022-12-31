İzmir’de bir bölümü koparak 6 kişinin ölümüne yol açan vinç, kaldırılıyor

İzmir Bornova’da dün bir otel inşaatında meydana gelen kazada, kule vincin bir bölümünün kopması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti. Vinç, sabahın erken saatlerinde başlatılan çalışma ile kaldırılıyor.

Olay dün saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel’in inşaatında meydana geldi. Kaza, inşaattaki vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kopması sonucu yaşandı. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirilirken, söz konusu vinç için kaldırma çalışmaları da sabahın erken saatlerinde başlatıldı.