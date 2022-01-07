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İzmir’de bir ayda 2 bin 360 uyuşturucu operasyonu: 248 tutuklama

İzmir polisi, uyuşturucuyla mücadelesine tam gaz devam ederken, Aralık ayında gerçekleşen 2 bin 360 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi; konularla ilgili 248 kişi tutuklandı.

Asayiş 07.01.2022, 12:28
İzmir’de bir ayda 2 bin 360 uyuşturucu operasyonu: 248 tutuklama

İzmir polisi, uyuşturucuyla mücadelesine tam gaz devam ederken, Aralık ayında gerçekleşen 2 bin 360 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi; konularla ilgili 248 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun sokak düzeyli mücadelesine ilişkin etkinliğin arttırılarak sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine, torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekiplerinin Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiği 2 bin 360 ayrı operasyonda, 2 bin 840 şüpheliye işlem yapılırken 248 kişi tutuklandı ve 132 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el kondu

Öte yandan, Aralık ayı içerisinde gerçekleşen operasyonlarda, 52 kilo 650 gram esrar-skank, 13 kilo 886 gram sentetik kannabinoid (bonzai vb.), 12 kilo 764 gram metamfetamin, 3 kilo 121 gram kokain, 1 kilo 544 gram eroin, 32 bin 171 adet sentetik ecza, 2 bin 390 adet ecstasy, 85 adet captagon ve 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Müdahale edilen olay sayısında büyük artış

2021 yılının Aralık ayı, uyuşturucu ile mücadele istatistikleri bakımından 2020 yılının aynı dönemine göre karşılaştırıldığında; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin başarılı çalışmaları neticesinde müdahale edilen olay sayısında yüzde 51,19, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 50,82, tutuklu sayısında yüzde 244,44 ve adli kontrol tedbirleri uygulanan şahıs sayısında yüzde 135,71 oranında artış olduğu bildirildi.

’UYUMA’ uygulaması ile anında bildirim

Öte yandan emniyet yetkilileri, uyuşturucu suçlarının önüne geçmek, suçu tüm delilleri ile ortaya çıkarmak, suçluları adalete teslim etmek, vatandaşların elektronik ortamda seri bir şekilde bildirimde bulunmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve tamamen yerli bir yazılım olan ’UYUMA’ adlı uygulamanın vatandaşlar tarafından kullanılması gerektiğini bildirdi. Google Play ve App Store mağazalarından indirilebilen programda, bildirim yapan kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulduğu belirtildi Ayrıca uyuşturucu ilgili ihbarların, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait 0 552 155 35 35 numaralı Whatsapp hattından da yapılabileceği aktarıldı.

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