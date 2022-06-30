İzmir’de bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde bir cep telefonu dükkanında arama yapan polis ekipleri, bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Konak ilçesinde bir şahsa ait iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada kayıt dışı bin adet cep telefonu ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.