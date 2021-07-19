İzmir’de bıçaklı, kaldırım taşlı ’omuz atma’ kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında omuz atma yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan 5 şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi İZBAN istasyonu yakınında bulunan üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre üst geçitten karşıya geçen iki grup arasında ’omuz atma’ yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kaldırım taşlı ve bıçaklı kavga meydana geldi. Olayda Kadir Özdemir, Azat Ö., Oğuzhan S. ve Emrah S. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanırken şüpheliler E.Y., F.Y., Y.C.Y., U.Ç. ve D.B. suç aletleri ile birlikte olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar vatandaşların da yardımı ile ambulanslara taşındı. Yaralılardan Kadir Özdemir ve Azat Ö. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Oğuzhan S. ile Emrah S. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Azat Ö. ve Oğuzhan S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Emrah S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

5 dakikada yakaladılar

Olayın ardından harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ve bekçi ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için detaylı çalışma başlattı. Koordineli olarak çalışan ekipler, olay yerinden suç aletleri ile kaçan 5 şüpheliyi, 5 dakika içerisinde Smyrna Meydanı’nda yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

O anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde , iki grubun tekme ve tokat kullanarak birbirlerine saldırdığı ve bir şüphelinin de kaldırım taşı fırlattığı anlar yer aldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.