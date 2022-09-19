İzmir’de belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İzmir’in Buca ilçesinde belediye otobüsü ile karşı şeritten gelen motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.10 sıralarında Buca ilçesi Belenbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye otobüsü Buca istikametinden Belenbaşı Mahallesi istikametine seyir halindeyken karşı şeritten gelen Ersin Kartopu (36) idaresindeki 35 DB 0278 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başka kazaya sebebiyet vermemek için jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri Ersin Kartopu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kartopu’nun cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.