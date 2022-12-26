İzmir’de balkonun çökme anı kamerada

İzmir’in Konak ilçesinde 17 yaşında bir kız çocuğunun yaralandığı balkonun çökme anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tedavi altına alınan genç kızın hastanedeki tedavisini sürdüğü öğrenildi.

Olay saat 11.30 sıralarında Hilal Mahallesi 1217 Sokakta bulunan 2 katlı eski bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki E.G. balkona çıktığı sırada balkonun altında bulunan beton zemin, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmenin etkisiyle binanın girişine düşen E.G. yaralanırken, sesleri duyan komşunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kız çocuğu sağlık görevlileri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çökme anı kamerada

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde balkonda iki kişinin bulunduğu, bir anda balkondaki beton zeminin çöktüğü ve E.G.’nin yere düştüğü anlar yer aldı.