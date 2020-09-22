İzmir’de balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
İZMİR’İN TORBALI İLÇESİNDE, 2’İNCİ KATTAKİ EVLERİNİN BALKONUNDA AŞIĞAYA DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.
İzmir’in Torbalı ilçesinde, 2’inci kattaki evlerinin balkonunda aşağıya düşen 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 9 Eylül tarihinde, ilçeye bağı Yemişlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2’inci kattaki evlerinin balkonunda bulunan Berkin Katreş (5), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı balkonda aşağıya düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan küçük çocuk ilk olarak, Torbalı Devlet Hastanesi’ne ve ardından da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Katreş son olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altında olan Katreş, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan, Katreş’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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