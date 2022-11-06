İzmir’de aynı suçtan 55 kaydı bulunan şüpheli yakalandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından aynı suçtan 55 kaydı olduğu tespit edilen şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda A.T. isimli şüphelinin aynı suçtan 55 kaydı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli A.T.’yi evinde kıskıvrak yakaladı. Karşılıksız çek dolandırıcısı olduğu ve 2 milyon 152 bin TL para cezası ile arandığı tespit edilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Şüphelinin işlemleri devam ediyor.